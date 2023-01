Hałas pod kościołem w Krakowie. Wierni mają dość

Część z nich swoimi umiejętnościami chętnie dzieli się grając na ulicach, co jednak regulują konkretne przepisy. By wystąpić legalnie w jednym z trzech wyznaczonych do tego miejsc na Rynku Głównym, trzeba zawrzeć umowę z Urzędem Miasta Krakowa lub uzyskać pozytywną decyzję Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Chętnych jednak nie brakuje, a generowany przez niektórych z nich hałas - jak podaje "Dziennik Polski - sprowokował mieszkańców, domagających się ograniczenia wydawania pozwoleń na tego typu koncerty.