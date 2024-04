Place zabaw tętnią życiem. "Są mamy, które wiedzą wszystko"

Place zabaw znajdują się na starszych, jak i nowszych osiedlach. To właśnie na nich dochodzi do pierwszych spotkań zarówno dzieci, jak i rodziców. To na nich rozwiązywanych jest także wiele konfliktów sąsiedzkich. Ale nie tylko. Jako centrum lokalnego życia place zabaw stanowią często główne miejsce sąsiedzkich plotek. Jak opowiada Magda, jedna z naszych rozmówczyń, wielokrotnie wystarczyło tylko pięć minut na placu zabaw, by dowiedziała się wszystkiego, o wszystkich mieszkańcach.