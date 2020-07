Trendy 2020: Edyta Pazura w kolarkach. "Jak z żurnala"

Kolarki to moda nie tylko dla rowerzystów czy działkowiczów, a wygodny trend na co dzień. Zapewne pamiętacie, jak nosiły je wasze mamy lub nawet wy za czasów młodości. To był prawdziwy hit w latach 90. Nawet księżna Diana w nich chodziła. Nosiła je do bluz, ale także t-shirtów z obszernymi marynarkami.