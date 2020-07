1 z 7 Trendy 2020: Klapki na lato, które pokochały gwiazdy Najmodniejsze klapki na lato 2020

Pierwsza myśl, jaka przychodzi nam do głowy, gdy słyszymy słowo klapki to buty na plażę. Ewentualnie wykorzystujemy je jako alternatywę dla kapci po domu. My, natomiast chcemy przełamać te stereotypy i pokażemy wam 5 rodzajów klapek, które śmiało możesz nosić do pracy lub na spacer. Zainspiruj się osobami ze świata show-biznesu.