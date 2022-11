Trening który wzmacnia… relację. Dlaczego warto ćwiczyć z ukochaną osobą?

Przyznajmy szczerze – treningi nie zawsze są lekkie i proste, a szare, jesienne dni zamiast do ćwiczeń zachęcają raczej do leżenia pod kocem. Takie sportowe kryzysy łatwiej zwalczyć, mając obok bliską osobę, której przyświeca ten sam cel. Tak, trening z partnerem mobilizuje do działania. Nawet jeżeli czujesz spadek energii, widok ukochanej osoby, która dzielnie walczy ze swoimi słabościami, daje wielkiego kopa motywacyjnego, by ruszyć się z miejsca. Bliska osoba to także nieocenione źródło wsparcia i zrozumienia. Kiedy czujesz, że nie dasz już rady i chcesz odpuścić, z pomocą przychodzi partner, dopingując cię do końca.