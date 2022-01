Treningi, które pomogą schudnąć. Aeroby, cardio i interwały w pigułce

Jakie ćwiczenia wykonywać? Wszystko zależy od stopnia wytrenowania. Klasyka gatunku to aktywności typu jazda na rowerze lub bieganie. Trochę mniej oczywiste to na przykład chodzenie po schodach, przysiady, pompki i tym podobne. Przy okazji wytrenują one inne partie ciała. Trening powinien być dopasowany do możliwości, więc osoba z otyłością nie powinna zaczynać od biegania i najlepiej połączyć szybki marsz z profesjonalnie ustalonym treningiem obwodowym na siłowni, który dodatkowo rozrusza całe ciało. W dalszych etapach można przejść do marszobiegu i wreszcie do biegania. Osoby starsze mogą osiągnąć 65 proc. HRmax już dzięki samym spacerom lub nordic walking.