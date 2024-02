Trik prosto z PRL‑u. Mszyce przestaną atakować twoje rośliny

Jednym z najczęściej występujących intruzów w ogrodzie są mszyce. Te niewielkie szkodniki zagnieżdżają się na wielu gatunkach roślin i nie pogardzą zarówno młodymi sadzonkami pomidorów, jak i pięknymi krzewami róż. Ich żerowanie może prowadzić do poważnego uszkodzenia łodyg, a nawet całkowitego zahamowania ich wzrostu.

Jednym z najbardziej ekonomicznych sposobów ochronę roślin jest mydło potasowe, które potocznie nazywane jest szarym mydłem. W czasach PRL używano go jako środek do walki z mszycami. Jak się wtedy okazało, jest to niezwykle skuteczny produkt. Jego niezawodne właściwości znane są od początku XX wieku, a badania dowodzą, że kwas kapronowy, który zawiera, potrafi wyeliminować nawet 90 proc. szkodników, jednocześnie nie szkodząc roślinom.