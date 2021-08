Trik Violetty Arlak. Dzięki niemu schudła 20 kg

Nie zaprasza gości, bo nie może oprzeć się smakołykom

Gwiazda "Rancza" potwierdza, że przestrzeganie tej zasady znacznie pomogło jej w utracie wagi. Zapraszanie rodziny lub bliskich znajomych wymuszało na niej, jak sama mówi, przygotowywanie zawsze czegoś pysznego do jedzenia, któremu potem ciężko się oprzeć. Przestała traktować jedzenie jako pretekst do spotkania. W efekcie stosowania tej zasady oraz zbilansowanej diety ułożonej przez specjalistę Arlak schudła aż 20 kilogramów. To wielka metamorfoza, o jakiej marzy wiele osób. Być może warto w celu osiągnięcia podobnych efektów zastosować się do triku Arlak.