Trudna sytuacja pacjentek po publikacji wyroku TK. Dr Anna Parzyńska mówi, co się z nimi stanie

Publikacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. zaostrzenia prawa do aborcji sprawiła, że z dnia na dzień uniemożliwiono kobietom przerwanie ciąży ze względu na ciężkie bądź trwałe uszkodzenie płodu. Dzień po publikacji dr Anna Parzyńska miała przyjąć na oddziale pacjentkę zaklasyfikowaną do przerwania ciąży. - Mam z nią kontakt telefoniczny. Została roztoczona opieka nad pacjentką, ale niestety nie mogliśmy udzielić jej pomocy u nas w szpitalu - wyznała ginekolożka podczas rozmowy w programie "Newsroom". W dalszej części rozmowy Anna Parzyńska wspomniała o działalności organizacji, które wspierają kobiety w takich sytuacjach i stwierdziła, że one nadal będą starały się nieść pomoc.

