Trump ją zwolnił, bo powiedziała za dużo. Teraz pisze książkę. Skompromituje go?

Madelaine Westerhout pełniła funkcję osobistej asystentki Donalda Trumpa od początku jego kadencji i była uważana za zaufanego pracownika. Zwolniona została rok temu po tym, jak zdradziła informacje o relacjach prezydenta USA z jego rodziną. Teraz wraca i zamierza wydać książkę. Już wiadomo, co się w niej znajdzie.

Madelaine Westerhout straciła posadę w Białym Domu po tym, jak zbyt dużo wypiła i zdradziła dziennikarzom krępujące fakty z życia Trumpa. Przyznała między innymi., że prezydent mówił o Tiffany, jednej ze swoich córek, że jest otyła i dlatego nie lubi się z nią fotografować. Co więcej, prezydent USA miał mieć lepsze relacje z nią niż ze wspomnianą wcześniej córką.

Wcześniej Westerhout odnosiła niemałe sukcesy. Pracowała w Republikańskim Komitecie Narodowymi i to właśnie do niej Trump odsyłał dziennikarzy, prosili o wywiady i spotkania. Mówiło się, że jest z niej bardzo zadowolony, nazywał ją także "swoją pięknością".

"Chociaż bardzo bym chciała, żeby ta kolacja się nie wydarzyła i sprawy nie skończyły się tak, to bardzo się cieszę, że tak wiele się z tego nauczyłam" - mówi magazynowi People. "Byłam zdruzgotana, ale teraz cieszę się, że ta książka powstała" - dodaje.

Westerhout zapowiada, że jej książka "Off the Record" ociepli wizerunek prezydenta USA. "Wierzę, że kocha ten kraj i robi wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo amerykańskim obywatelom. Ja chciałem tylko podzielić się z ludźmi prezydentem Trumpem, którego poznałam" - wyznaje w People.