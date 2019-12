WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Joanna Kobylańska 27-12-2019 (11:17) Trwałe przedłużanie rzęs. Poznaj metody i skuteczność doklejanych rzęs Jedną z popularnych metod upiększania wybieraną przez kobiety jest przedłużanie rzęs. Coraz więcej gabinetów kosmetycznych oferuje takie usługi, co tym bardziej zachęca do korzystania z tego typu zabiegów. Przedłużanie rzęs wpływa na wygląd i oprawę oczu, ponieważ doklejając włoski, można uzyskać głębię spojrzenia. Przedłużanie rzęs jest wybierane głównie z powodu efektu, jaki można dzięki niemu uzyskać, czyli mocno zagęszczonych oraz pięknie wydłużonych włosków. Żaden kosmetyk nie zapewni takiego rezultatu, jak właśnie zabieg przedłużania rzęs. Jeśli udasz się do profesjonalnego gabinetu kosmetycznego, na pewno efekt cię zachwyci również ze względu na trwałość użytych włosków. Przedłużanie rzęs – jak wygląda zabieg? Zabieg przedłużania rzęs, choć nie wydaje się nadto skomplikowany to jednak zajmuje bardzo dużo czasu i jest żmudnym procesem. Przede wszystkim należy zachować jak największy standard higieniczny i wymagana jest także ogromna ostrożność oraz wprawa, dlatego samodzielne wykonanie przedłużania rzęs nie powinno mieć miejsca. Wykwalifikowana kosmetyczka przy użyciu odpowiednich metalowych narzędzi oraz mocnego kleju, dokleja rzęsę po rzęsie na powiekach. Aby cały zabieg jak najmniej uszkodził naturalne włoski, kosmetyczka każdy włosek przykleja mniej więcej na wysokości 1 milimetra od nasady naturalnych rzęs. Dzięki temu nie dojdzie do podrażnienia oraz reakcji alergicznej. Przedłużanie rzęs – rodzaje metod Najczęściej można spotkać trzy główne metody przedłużania rzęs. Każda z nich bazuje praktycznie na tej samej technice, ale różni je efekt, który uzyskuje się z ich pomocą. Wszystko zależy od życzenia klientki, lecz kosmetyczka po ocenie naturalnych rzęs na pewno zasugeruje najlepsze rozwiązanie. Dobrze dobrana metoda przedłużania rzęs pozwoli także na optyczne wydłużenie kształtu oczu. metoda 1:1 – najczęściej wybierana metoda, bo nadaje bardzo naturalny efekt. Do każdego naturalnego włoska doklejana jest pojedyncza rzęsa;

metoda 2:1 – do jednego włoska doklejane są dwie rzęsy, w związku z tym można osiągnąć efekt znacznie wyrazistszy;

metoda 3:1 – analogicznie, do jednego włoska dołączane są trzy rzęsy. Metoda pozwala na spektakularny oraz wyrazisty efekt. W przedłużaniu rzęs stosuje się zazwyczaj włoski syntetyczne, jedwabne albo naturalne, pochodzące z futra norek. W przypadku metod 2:1 oraz 3:1 najczęściej wybierana jest ostatnia opcja – najmniej bowiem obciążają naturalne rzęsy. Przedłużanie rzęs – u kogo się sprawdzi? Każda z powyżej wymienionych metod jest przeznaczona praktycznie dla każdej kobiety, która marzy o zagęszczeniu oraz wydłużeniu swoich naturalnych włosków wokół oczu. Efekt jest natychmiast widoczny oraz bardzo trwały, dlatego często korzystają z niego kobiety intensywnie uprawiające sport albo przez kobiety, którym zależy na zaoszczędzeniu czasu każdego dnia. Jeśli nie masz nadwrażliwych oczu, nie cierpisz na żadne choroby, ani nie zdarzają ci się podrażnienia, ani alergia, nie ma przeciwwskazań, abyś skorzystała z przedłużania rzęs. Przy profesjonalnym zabiegu nie musisz martwić się o stan swoich naturalnych rzęs, ale pamiętaj, że musisz odpowiednio o nie zadbać. Do mycia przedłużonych włosków używaj dokładnie tych samych produktów, co do swoich naturalnych – delikatnego żelu czy płynu micelarnego. Przy codziennej pielęgnacji twarzy nie omijaj ich, ale równocześnie nie pocieraj przedłużonych rzęs, bo zniszczysz efekt.