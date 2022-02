Trycholog – kim jest i kiedy warto się do niego wybrać?

Wizyta u specjalisty z zakresu trychologii pozwoli Ci dotrzeć do przyczyny problemów z włosami, a także poprawić stan zdrowia i wygląd włosów oraz dowiedzieć się, do jakiego lekarza udać się po dalszą pomoc (jeśli będzie to konieczne). To pierwszy i najważniejszy krok na drodze ku zdrowym i silnym włosom.