"Trzeźwo myślę" za kółkiem

Program "Trzeźwo myślę"

Program edukacyjno-społeczny "Trzeźwo myślę" realizowany jest od 5 lat i wpisuje się w cel "Zero nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu" strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg pn. "Together Towards ZERO". Szósta edycja programu koncentruje się na edukacji kierowców i pasażerów, aby wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków samochodowych spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu. Głównym elementem 6-tej edycji programu są trzy filmy edukacyjne nt. "trzeźwego myślenia" za kierownicą z udziałem ambasadorów akcji: