Trzy hity z szafy Grażyny Torbickiej. Jesienią będziemy je nosić niezależnie od wieku

Grażyna Torbicka od lat uchodzi za prawdziwą ikonę stylu. Fani cenią ją nie tylko za elegancję, kobiecą grację i szyk, ale również za naturalność, która nieustannie od niej bije. Stylizacje dziennikarki są zawsze przemyślane i zgodne z wizerunkiem, który wykreowała lata temu. Grażyna Torbicka nie zmusza się do sięgania po tymczasowe trendy, a stawia na ponadczasową klasykę – to jest właśnie klucz do jej nienagannego i efektownego wyglądu.