Trzy koktajle, które pomogą na stres, dodadzą energii i przyspieszą metabolizm

Owocowo-warzywne koktajle są super! Nie tylko dlatego, że są smaczne i kolorowe, ale przede wszystkim dlatego, że są prawdziwą kopalnią witamin, minerałów, enzymów, przeciwutleniaczy – wszystkiego, co niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu i co jednak trudno nam zawrzeć w codziennej diecie. Przyznacie, że nie każdemu i nie codziennie udaje się zjeść zalecane przez dietetyków 400 g owoców i warzyw. Polacy jedzą mniej warzyw i owoców od swoich kolegów Europejczyków. Nie mamy w zwyczaju chrupania marchewki, jabłka i selera naciowego od rana do wieczora. A wystarczy, że wrzucimy je do blendera i w jednej szklance zamkniemy wszystkie cudowne właściwości tych zdrowych produktów. Powstały w ten ekspresowy sposób pyszny sok zastąpi nam przekąskę albo drugie śniadanie i będzie jedną z pięciu zalecanych porcji owoców i warzyw.