Biała bluzka i spódnica tuba. Stylizacja Moniki Richardson może wzbudzać mieszane uczucia

Monika Richardson ma na swoim koncie trzy zakończone małżeństwa. W marcu zeszłego roku potwierdziła rozstanie z aktorem Zbigniewem Zamachowskim. Choć takie sytuacje są niezwykle trudne, to dziennikarka po czasie wróciła na właściwie tory. W wielu wywiadach wspominała, że uczęszcza na terapię, co może być powodem, dzięki któremu wyraźnie odżyła. Jednak wpływ na to miała z pewnością także nowa miłość. Richardson związała się z przedsiębiorcą Konradem Wojterkowskim, z którym chętnie uczęszcza na branżowe wydarzenia i pozuje na ściankach.