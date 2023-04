Tuja brązowieje? To znak, że w twoim ogrodzie grasuje ten szkodnik

Zwykle znajduje się on na wierzchniej części pędów. Żeruje on na tujach, sprawiając, że pędy i igły zmieniają kolor na żółty. Ich inwazja może doprowadzić do całkowitego obumarcia rośliny. Niestety, nie da się ich usunąć naturalnymi metodami — niezbędny jest oprysk chemiczny. Najlepiej jest przeprowadzić go w lipcu, kiedy to larwy misecznika zaczynają się wylęgać.