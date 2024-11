Tuja odchodzi do lamusa. Teraz króluje ten krzew

Tuja jest prawdopodobnie najpopularniejszą rośliną w polskich ogrodach. Choć najczęściej wybieramy ją po to, by pełniła rolę żywopłotu, powoli staje się niemodna. Z powodzeniem może zastąpić ją kwitnący krzew.

Tuja od lat jest uwielbiana przez Polaków. Przy większości domów to właśnie ona pełni funkcję żywopłotu, który ozdabia i ochrania teren. W ten sam sposób mogą to jednak zrobić inne rośliny, takie jak laurowiśnia czy bukszpan. Warto zainteresować się także mahonią pospolitą. W ostatnim czasie przyciąga zainteresowanie właścicieli domów.

Zamiast tui zasadź mahonię

Jak wygląda mahonia pospolita? To krzew o liściach w ciemnozielonym kolorze, które jesienią i zimą stają się czerwone. Jego największą zaletą jest jednak to, że jest w stanie przetrwać najmroźniejszą zimę. Liście mahoni utrzymują się nawet w grudniu i styczniu.

Wiosną i latem mahonia jest piękną ozdobą podwórka. Na przełomie kwietnia i maja wypuszcza żółte kwiaty, a już wczesną jesienią - owoce w kolorze ciemnoniebieskim.

Mahonia pospolita w maju © Adobe Stock | Anna

Mahonia lubi przepuszczalne i w miarę żyzne gleby. Osiąga ok. 1,5 m wysokości. Jej przycinanie, w przeciwieństwie do tui, nie jest jednak obowiązkowe. Jesienią i zimą nie potrzebuje nawadniania. Latem wymaga natomiast podlewania średnio co dwa dni.

Co posadzić zamiast tui?

Inną rośliną, która może być doskonałą alternatywą dla tui, jest ligustr. Krzew ten jest odporny na zmienne warunki atmosferyczne. Nie przeszkadzają mu lekkie mrozy, co sprawia, że przez większość roku prezentuje się atrakcyjnie w ogrodzie. Osiąga wysokość nawet do trzech metrów, co czyni go idealnym do tworzenia żywopłotów.

Ligustr pospolity © Adobe Stock

Zielone, jajowato-lancetowate liście ligustra pięknie komponują się z białymi kwiatami, które pojawiają się latem. Choć jego owoce są trujące dla ludzi, stanowią ulubiony pokarm ptaków. Lubi miejsca nasłonecznione lub w półcieniu, na glebie przepuszczalnej.

