Tuna jest gwiazdą Instagrama. Jego historia łapie za serce

Courtney postanowiła stworzyć dom tymczasowy dla zwierząt

Kobieta po przeprowadzce do Los Angeles, czuła się nieco zagubiona - to koleżanka podsunęła jej pomysł ze stworzeniem azylu do psów i kotów. Courtney stwierdziła, że jest to świetny pomysł, który nie tylko pomoże zwierzakom, lecz także jej samej w szybszym zaaklimatyzowaniu się w dużym mieście. Postanowiła praktycznie od razu udać się na pobliski bazarek, gdzie swoje stoisko miała fundacja związana ze schroniskiem - co tydzień pojawiała się reprezentacja z kilkoma zwierzakami do adopcji. Wtedy wśród różnych psów wypatrzyła jego - małego, z wyciągniętym ryjkiem, który nadawał mu niezwykłego wyrazu pyszczka.