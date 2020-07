Tunezyjka Emna Chargui skazana na pół roku więzienia. Opublikowała dowcip o koronawirusie

Tunezja. Emna Chargui opublikowała grafikę

– To niesprawiedliwe. To dowodzi, że nie ma tu wolności - powiedziała 27-latka cytowana przez agencję Reuters, oczekując na wyrok. Ostatecznie została uznana za winną na podstawie przepisów dotyczących podżegania do nienawiści między religiami i rasami. W ramach kary ma spędzić sześć miesięcy w więzieniu i wpłacić grzywnę w wysokości dwóch tysięcy dinarów (około 2,8 tysiąca złotych – przyp. red.). Emna Chargui zamierza wnieść apelację.