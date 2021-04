Turek zepchnął ciężarną żonę z klifu. Świadek mówi, jak się zachowywał

Semra straciła życie w czerwcu 2018 r., spadając z klifu w turystycznej Butterfly Valley w prowincji Mugla. Robiła sobie zdjęciem z mężem, Hakanem, kiedy ten prawdopodobnie zepchnął ją, by uzyskać wysokie ubezpieczenie. Sait Erturk, którego zatrzymał niby zrozpaczony mąż, opowiedział, co dokładnie pamięta z tamtego dnia. "Jechałem, gdy zobaczyłem, jak ktoś macha. Zatrzymałem się. Hakan podszedł i powiedział, że jego żona spadła z klifu. Natychmiast zaczęliśmy jej szukać, ale widzieliśmy, gdzie upadła" – wyjaśnił sędziemu świadek.

Zabił żonę czy nie?

Zdaniem oskarżycieli, Turek planował zabójstwo po to, by uzyskać ogromne ubezpieczenie. Żona miała go nie obchodzić – była tylko środkiem do celu. Brat zmarłej opowiadał, że kiedy pojechali po jej ciało, Hasan został w aucie. "My byliśmy zdruzgotani, on nawet nie był smutny" – wspominał. "Moja siostra nigdy nie chciała brać pożyczek. Po jej śmierci okazało się, że mąż wziął ich mnóstwo na jej nazwisko" – wyjawił.