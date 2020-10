Tusz za 6 zł, który daje efekt sztucznych rzęs. Można go kupić w każdej drogerii

Choć coraz więcej kobiet stawia na naturalność i rezygnuje z makijażu (popieramy to całym sercem!), część z nas nie wyobraża sobie nie nałożyć lekkiego podkładu czy nie pomalować rzęs. Co zrobić, by rzęsy zawsze prezentowały się zjawiskowo? Zacząć jeść więcej warzyw albo... kupić odpowiedni tusz.

Jak podkręcić i pogrubić rzęsy?

Najlepszym sposobem na wzmocnienie rzęs oraz ich wyraźne pogrubienie i wydłużenie jest zmiana swoich nawyków żywieniowych i pielęgnacyjnych. Tylko kompleksowe działanie jest w stanie zapewnić efekt sztucznych rzęs bez wykorzystania kosmetyków. W tym celu warto włączyć do swojej diety produkty bogate w kwasy omega-3 , białka, witaminy A, D i E oraz wszystkie witaminy z grupy B. Ważne, by w codziennym jadłospisie znalazły się warzywa liściaste oraz natki, zielone warzywa (np. brokuł), zdrowe tłuszcze (orzechy, awokado), rośliny strączkowe, bataty i marchew.

Tusz za grosze, który zapewnia efekt sztucznych rzęs

Za opakowanie tuszu zapłacimy ok. 10 zł, w zależności od drogerii. W Hebe jest on dostępny za 9,59 zł, w Drogeriach Natura za 12,99. Aktualnie w Rossmannie jest promocja, dzięki której za tusz zapłacimy 6,39 zł. Cena ta obowiązuje do 31 października lub do wyczerpania zapasów. Co ważne, ten tusz, podobnie jak inne kosmetyki marki, nie jest testowany na zwierzętach.