Twierdzi, że włożyła "slip dress". Internauci wytykają jej chodzenie po ulicy w koszuli nocnej

Cała sprawa rozbiła się o "slip dress". Co to takiego? To bieliźniana sukienka najczęściej wykonana z lejącej się satyny. Takie modele zyskały ogromną popularność już kilka sezonów temu. Gwiazdy noszą je na potęgę. Lecz w przypadku sukienki Sierry mamy również do czynienia z cielistą siateczką i koronkami. Internauci stwierdzili, że nie powinno wychodzić się w takiej za drzwi sypialni.