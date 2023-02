Twój kot ładnie pachnie? Ten zapach wydziela nie tylko on

Czym pachną koty?

To pytanie zapewne pojawiło się nie raz w głowach wielu osób, a dziś - dzięki chemikom, wiemy, jakie są to konkretnie zapachy. Zarówno koty domowe, jak i koty, takie jak tygrysy czy jaguary wydzielają związek chemiczny 2-AP, który w warunkach laboratoryjnych pachnie świeżym popcornem. Nie oznacza to jednak, że wasze zwierzę też nim pachnie.