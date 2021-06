Twoje ubrania zyskają drugie życie dzięki akcji Wear&Share sklepu Answear.com

Na czym polega akcja Wear&Share?

Idea Wear&Share jest banalnie prosta. Wszystko co musisz zrobić, to zamienić stare, niepotrzebne ubrania – nawet te mocno znoszone – na drzewa w Twojej okolicy. Zrób porządek w swojej garderobie. Odłóż na bok sukienki, spodnie, bluzki, T-shirty, swetry a nawet bieliznę, w której już nie chodzisz. Zbierz ubrania swojego partnera i dzieci, a następnie zapakuj je do specjalnego worka, który zamówisz na eko.answear.com. Pamiętaj, żeby wypełnić go przynajmniej do ¾ objętości. Jeśli to niemożliwe, sprawdź czy ktoś z Twoich bliskich nie ma ubrań do oddania. Zapakowany worek przekaż kurierowi. Umów odbiór na dogodny termin poprzez stronę albo zawieź worek do wybranego punktu GLS. Każdy kilogram oddanej przez Ciebie odzieży do wsparcie dla Fundacji Aeris Futuro i jej projektu „Czas na Las”.