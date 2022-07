Tych produktów absolutnie nie można mrozić. Lista, którą warto poznać, by uniknąć katasfrofy

Tych produktów spożywczych nie wkładaj do zamrażarki

Przede wszystkim do zamrażarki nie można wkładać jajek. Po pierwsze wydaje się to absolutnie nienaturalne i wręcz absurdalne. Warto wiedzieć, że jajko w zamrażarce zwiększy swoją objętość, co spowoduje pękanie skorupek. Drugim produktem jest rozmrożone mięso. Jeśli już raz zostało rozmrożone, to trzeba je zjeść. Pod żadnym pozorem nie można go z powrotem zamrażać i oczekiwać, że będzie potem dobre do spożycia.