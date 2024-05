Tych rzeczy nie myj płynem do naczyń. Możesz je zniszczyć

Płyn do mycia naczyń to jedna z tych rzeczy, która znajduje się w każdym domu. Można wyczyścić nim niemalże każdą powierzchnię. Istnieją jednak pewne wyjątki. W niektórych przypadkach detergent przyniesie więcej szkody niż pożytku.

Umyjesz nim naczynia, okna, lustra, meble, stół, a nawet podłogę. To składnik większości domowych środków czystości. W połączeniu z sodą oczyszczoną czy kwaskiem cytrynowym usunie wszelkie zanieczyszczenia. Jak można się domyśleć, chodzi o płyn do mycia naczyń. Okazuje się, że detergent nie jest tak wszechstronny, jak mogłoby się wydawać. Jakich rzeczy lepiej nie myć płynem do mycia naczyń?

Tych rzeczy nie myj płynem do mycia naczyń. Możesz je zniszczyć

Płyn do mycia naczyń to najczęściej mieszanka etanolu, gliceryny, chlorku sodu, kwasu octowego, konserwantów, barwników i surfaktantów. Już jedna kropla płynu usuwa brud, tłuszcz, plamy z wina, kawy czy herbaty. Jak sama nazwa wskazuje, zwykle używa się go do mycia naczyń, jednak detergent można użyć także do wyczyszczenia podłóg, okien, luster czy ceramiki.

Okazuje się, że ten płyn do mycia naczyń nie jest tak wszechstronny, jak mogłoby się wydawać. Detergent z pewnością nie zastąpi tabletek do zmywarki. Ze względu na wysoką zawartość surfaktantów, czyli substancji pieniących stworzy aktywną pianę, która wydostanie się z urządzenia. To samo dotyczy pralki.

Kawiarka to jeden z najpopularniejszych sprzętów do parzenia kawy. Wystarczy wlać do niej wodę i wsypać do niej zmielone ziarna kawy, aby cieszyć się pyszną, włoską kawą. Po kilku parzeniach we wnętrzu kawiarki gromadzi się osad, który negatywnie wpływa na smak kawy.

Jak go usunąć? Płyn do mycia naczyń to nie najlepszy pomysł, bowiem pozostawia po sobie nieprzyjemny, mydlany posmak. Specjaliści zalecają używanie kwasku cytrynowego, który usunie wszystkie zanieczyszczenia, nie zostawiając przy tym żadnego posmaku czy aromatu.

Nie czyść tego płynem do mycia naczyń. Prosisz się o kłopoty

Stosowanie oprysków w rolnictwie to powszechna praktyka. Preparaty chronią przed szkodnikami i chorobami grzybowymi. Część z nich przechodzi w głąb plonu, dlatego też należy dokładnie umyć je przed spożyciem. Wiele osób sięga po płyn do mycia naczyń. To błąd, bowiem spożycie nawet niewielkiej ilości detergentu może wywołać biegunkę czy ból brzucha. Płukanka z sody oczyszczonej jest znacznie lepszym rozwiązaniem.

