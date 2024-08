Influencerka nie płaci za mieszkanie, bowiem wszystkie opłaty pokrywa jej narzeczony. Na wizyty w salonie urody wydała 796 zł, a na zakupy spożywcze aż 3800 zł. Wspomniała też o wydatkach firmowych, takich jak telefon firmowy, benzyna, hotele czy taksówki. W tym miesiącu wydała na to łącznie 3848 zł.

"Tak szczerze, nie hejtuję, tylko się zastanawiam, jako influ uważasz, że 100 zł za posprzątanie mieszkania to uczciwa cena?" - czytamy w komentarzach. Długosz nie pozostawiła tego bez odpowiedzi.

Fani nie odpuszczali. Jeden z komentujących napisał, że za sprzątanie mieszkania na Mokotowie płaci 150 złotych. "A ja znam takich, co płacą mniej. Co to za rozmowa, mamy taki sam metraż i zakres obowiązków? Pani pisze, ile mam przelać, tyle przelewam" - tłumaczyła Długosz.