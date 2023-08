Tylko nieliczni potrafią rozwiązać to równanie. Aż 95 proc. podaje błędną odpowiedź

Właśnie dlatego najpierw musimy obliczyć, ile to jest 8 ÷ 8. Kiedy już wyjdzie nam 1, możemy przejść do następnego działania. W tym przypadku będzie to 8 ⋅ 8. Oczywiście nie musimy nikomu tłumaczyć, że jest to 64. Na sam koniec należy zająć się po kolei równaniem: 8 + 1 + 64 – 8 = 65.