Tym razem nie "naga sukienka", a prześwitujący top i kabaretki. Chiara Ferragni na Paris Fashion Week

Fashion Week w Paryżu rozpoczął się 27 lutego i potrwa aż do 7 marca. Jest ostatnim z tzw. "Wielkiej Czwórki" (oprócz Paryża są to Nowy Jork, Londyn i Mediolan). Gwiazdy tłumnie zjechały zatem do stolicy Francji, by sprawdzić, co będzie modne w sezonie jesienno-zimowym 2023/2024. Na pokazach pojawiły się m.in. Charlize Theron, Salma Hayek, Dua Lipa, ale także Anja Rubik oraz Anna Lewandowska.