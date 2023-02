Wszyscy myśleli, że pokazała ciało w "nagiej sukience". Prawda była zupełnie inna

Ferragni i Chiuri chciały wykorzystać tak ważną okazję, gdy niemal wszyscy Włosi zasiadają przed telewizorami, by przekazać coś istotnego. W ten sposób powstały suknie: The Sameless Dress, The Manifesto Dress, The Cage Dress oraz The Hate Dress. Nie da się nie zwrócić uwagi na tę ostatnia – białą kreację z czarnymi napisami, będącymi hejterskimi komentarzami z Instagrama. Jednak to pierwsza wzbudziła chyba największe emocje – "naga sukienka", ale jak się okazuje, tylko iluzoryczna.