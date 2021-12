Typy toksycznych mężczyzn. Nawet nie próbuj ich zmieniać

– Jeżeli dziewczyna ma dobrą bazę wewnętrzną własną, to ona się szybko zorientuje i go zostawi, albo ucieknie. Co jest dla psychopaty istotne? Dla niego nieważne są cudze odczucia. On jest jedyny, najważniejszy, reszta ludzi to cień – powiedziała Katarzyna Miller w studiu "Dzień Dobry TVN". Podobne mniemanie o sobie ma oczywiście narcyz, który myśli tylko o własnej wygodzie, pozostawiając partnerkę na dalszym planie.