Czy to już molestowanie? "Szef poprosił, abym go przytuliła, bo mnie bardzo lubi"

– Nazwałabym to zachowaniem przemocowym. To co zrobił ten mężczyzna to poniżanie swojej współpracowniczki. Ocenił ją ze względu na atrybuty fizyczne. Warto przy tym temacie zastanowić się, kto ma dostęp do naszych kont w mediach społecznościowych, komu zezwalamy na obserwowanie nas w sieci, z kim dzielimy się swoją prywatnością. Powszechna zgoda na oglądanie naszych fotografii, jak widać, jest niebezpieczna, możemy stać się ofiarami hejtu. Podkreślę jednak jednoznacznie – zachowanie opisane powyżej jest niedopuszczalne – ocenia Dorota Minta.