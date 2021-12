Widzowie ją kochali. Jak dziś wygląda życie 56-letniej Agnieszki Pilaszewskiej?

56-letnia Pilaszewska jest na co dzień aktorką Teatru Współczesnego w Warszawie. Nie zakończyła również swojej przygody ze scenopisarstwem. "Dostałam pierwszy prezent! (...) Jest to nagroda Srebrny Bilet, który otrzymał film 'To musi być milość'. 380 tys. widzów! Film powstał z mojego scenariusza i cudownych serc ludzi, którzy się nad nim pochylili i którym jestem wdzięczna najbardziej na świecie" - napisała na swoich mediach społecznościowych.