Ubij i nałóż na twarz. Zmarszczki staną się wspomnieniem

Zmarszczki pojawiają się naturalnie z wiekiem, gdy nasz organizm produkuje mniej kolagenu. Dla wielu ludzi to powód do zmartwień i kompleksów.

Czy istnieje sposób, by temu zapobiec lub spłycić już istniejące zmarszczki? Jednym z domowych, naturalnych sposobów, który zdobywa popularność, jest białko jaja kurzego. Jak działa na skórę i jak go używać?

Białko jajka wystarczy ubić, a następnie rozprowadzić na twarzy – najlepiej specjalnym pędzelkiem dla zachowania higieny. Po 15 minutach należy zmyć maseczkę letnią wodą. Taki zabieg w ramach domowego SPA warto przeprowadzać co najmniej raz w tygodniu, by cieszyć się jędrną skórą z widocznie spłyconymi zmarszczkami.

