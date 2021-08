Ubiór na wesele problemem wśród gości. "Sukienka powinna mieć długość do kolan"

Ostatnimi czasy wiele polskich gwiazd zostało skrytykowanych za swój ubiór na ślubach i weselach znajomych. Według internautów sukienka Karolina Pisarek była nieadekwatna do uroczystości, bo nie dość, że była w kolorze mocnej czerwieni i posiadała duży dekolt, to modelka dobrała do niej złote dodatki. Sylwia Bomba nałożyła natomiast na wesele przyjaciół długą kreację w biało-beżowym odcieniu, co spowodowało, że obserwatorzy gwiazdy zwrócili jej uwagę na to, że zamiast jak gość tak ważnego wydarzenia, wyglądała jak panna młoda. Wiele osób odnosi się w komentarzach tym samym do ślubno-weselnych tradycji, a my podpowiadamy co nałożyć, by wyglądać odpowiednio.