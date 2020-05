Ubóstwo menstruacyjne w Polsce. Fundacja Dominiki Kulczyk przeprowadziła badania, wyniki są szokujące

W Polsce nadal co piąta kobieta zmaga się z ubóstwem menstruacyjnym

"To istotne nie tylko z materialnego punktu widzenia. Dostęp do artykułów higienicznych to przecież przede wszystkim zapewnienie kobietom i dziewczętom poczucia pewności siebie oraz umożliwienie kontynuowania edukacji także podczas menstruacji" – czytamy na stornie fundacji.