Uchodzili za parę idealną. Po latach wyznała prawdę

Wydawać by się mogło, że po takim debiucie, propozycje będą sypać się ze wszystkim stron. Rzeczywistość była inna. Wystąpiła w kilku filmach i serialach, ale żadna z ról nie pozwoliła jej w pełni rozwinąć skrzydeł. Widzowie mogą ją kojarzyć z niewielkich ról w "M jak miłość", "Kryminalnych" czy "Domu nad rozlewiskiem". A co z życiem prywatnym?

Męża poznała jeszcze podczas studiów w Krakowie. - Wzięła mnie do siebie i już zostałem. To było absolutnie fizyczne zauroczenie — powiedział Marek Bukowski w rozmowie z "Vivą!". Dość szybko wzięli ślub, a potem przywitali na świecie pierwszego syna. Chociaż uchodzili za idealną parę, ich życie nie było usłane różami.

Doniesienia podkręcały też plotkarskie portale. W 2017 roku media obiegła informacja o rozstaniu. - Tak, to prawda. Rozwodzę się. Cztery lata czekam na rozwiązanie tego małżeństwa. Reszta, proszę wybaczyć, to moja prywatna sprawa - powiedziała Ewa Bukowska w rozmowie z "Faktem".

