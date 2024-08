Byli małżeństwem przez 7 lat. Rozstali się przez chorobę

Aktorka, wokalistka, a już niedługo - tancerka. Olga Bończyk pojawi się za chwilę w 15. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", gdzie będzie partnerował jej debiutujący na parkiecie "TzG" Marcin Zaprawa.

Jeszcze przed rozpoczęciem kariery aktorskiej, Olga Bończyk spotkała swoją pierwszą wielką miłość. Był nią Jacek Bończyk, którego poznała podczas studiów we Wrocławiu. Uczucie między nimi pojawiło się szybko. W 1994 roku stanęli na ślubnym kobiercu.

Aktorska para wydawała się być sobie pisana. W pewnym momencie na ich drodze stanęła jednak choroba - depresja. Niestety, mimo prób, w tamtym czasie była nie do pokonania.

Po sześciu latach małżeństwa Olga Bończyk zaczęła zauważać zmiany w zachowaniu męża. Stał się porywczy i nie chciał rozmawiać, co było do niego niepodobne. Zaczął zamykać się w sobie i nie chciał wychodzić z domu. Wspólnie udali się do psychiatry.