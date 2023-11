Uczy dzieci bogaczy. Oto czego im zazdrości

Przelew o wartości 630 tys. zł

Do międzynarodowej szkoły w Barcelonie, w której uczy Sabina, uczęszczają dzieci z całego świata. Są to zarówno Hiszpanie, Włosi, Niemcy, Amerykanie. - To głównie dzieci z bogatych państw. Niestety nie ma tu ani jednego Polaka. Jest za to sporo Rosjan. Gdy wybuchła wojna, bali się, że ich oszczędności na kontach zostaną zamrożone. Bardzo zależało im na tej szkole, więc zaproponowali, że zapłacą za rok lub nawet dwa lata z góry.