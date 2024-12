Udają, że są niezależni, ale finansują ich rodzice

Młodzi dorośli, którzy zdążyli się usamodzielnić, wziąć ślub, czy dochować dzieci. Kupują mieszkania, samochody i mają poczucie, że świat stoi przed nimi otworem, a oni doszli do wszystkiego sami. Sęk w tym, że to nie prawda. Zgodnie z badaniami wsparcie finansowe od rodziców stanowi zauważalną część składową budżetów tych ludzi.

– Największym wsparciem jest właśnie pomoc w nabyciu własnego mieszkania . Strategie są różne: spadek po starszym pokoleniu, sprzedaż ziemi lub starego mieszkania, żeby młodzi mogli kupić nowe, dofinansowanie wkładu własnego przy kredycie - mówi w rozmowie z "Newsweekiem" socjolożka Marta Olcoń-Kubicka. Później rodzice dorzucają kolejne kwoty, pomagają stale, traktując to nie jako jałmużnę, tylko jako formę podtrzymywania relacji między pokoleniami. Ale stawiają też warunki.

Zakorzenione w PRL pokolenie ma inne podejście do wydawania pieniędzy. Młodzi mogą chcieć zbierać doświadczenia, kupować wycieczki, czy kursy. Ich rodzice mają potrzebę namacalności. Jeśli wydawać pieniądze, to na coś, co zostanie w rodzinie - samochód, meble, czy remont łazienki. I najchętniej omijać przy tym urząd skarbowy.