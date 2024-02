Ujawnia kulisy branży pogrzebowej. Zdradza, co się dzieje po śmierci z oczami zmarłego

Co się dzieje po śmierci z oczami zmarłego?

Ostatnio jeden z internautów zapytał grabarza, co się dzieje po śmierci z oczami i czy to prawda, że same się otwierają. Pan Grzegorz przyznał, że zdarzają się sytuacje, w których zmarłemu rozchylają się powieki. Na nagraniu udostępnionym na TikToku przypomniał, że w przeszłości stosowano babciny sposób, który polegał na nakładaniu na powieki monet. Obecnie odeszło się od tej metody.