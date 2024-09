– Ze wstępnych ustaleń wynika, że 37-letni kierujący pojazdem ciężarowym z naczepą z niewyjaśnionych przyczyn najechał na znajdujące się na poboczu volvo i przebywające przy nim osoby. Wśród ofiar jest kierowca ciężarówki oraz 49- letnia kobieta i 15-letni chłopiec, którzy znajdowali się obok volvo. 52- letni kierowca osobówki oraz 11- letnia dziewczynka trafili do szpitali – przekazał "Faktowi" mł. asp. Jacek Wilczewski.

