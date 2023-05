Ujawniła jego ostatnią wolę. Spełnia ją dwa lata po śmierci

Wdowa po aktorze zdecydowała się niedawno spełnić jego ostatnią wolę. W tym celu poleciała aż do Stanów Zjednoczonych, by w Waszyngtonie spotkać się z kuzynem Kowalewskiego. Zmarłemu artyście bardzo zależało na to, by historia jego rodziny, która przeżyła m.in. wojnę, nie została zapomniana.