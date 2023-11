Ujawniła sekret Połomskiego. Rok po jego śmierci

W branży ludzi-chorągiewek i gwiazdorstwa, on stale trzymał się swoich zasad , których nikt i nic nie było w stanie złamać. Grywał na wielkich estradach, ale też boiskach, dając z siebie wszystko i nie dzieląc publiczności na "lepszych" czy "gorszych".

Chociaż Jerzy Połomski kochał koncerty, a wchodząc na scenę był w swoim żywiole, to kiedy z niej schodził, stronił od ludzi. Violetta Lewandowska wyznaje, że Jerzy Połomski był samotnikiem z wyboru. Być może dlatego, że życie nauczyło go dystansu do ludzi. Przyjaciółka zdradziła też jego niecodzienny nawyk: