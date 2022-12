Ukraińcy z Bachmutu są przerażeni. "Kiedy to się wreszcie skończy?"

Kobieta nie może się ewakuować z miasta. Nie chce zostawiać męża samego. 82-latek jest za słaby, żeby odbyć jakąkolwiek podróż. Oksana obawia się zimy. Chłód i ujemne temperatury będą nie do wytrzymania. - Jesteśmy w epoce kamienia łupanego. To straszne żyć tak w XXI wieku. I nikt na świecie nie może nam pomóc. Jak to możliwe? - zapytała dziennikarzy Sky News.