Posłała Ukrainki na naukę języka polskiego. Takich lekcji się nie spodziewała

Zaskakujące lekcje polskiego dla Ukrainek

Jakież było zdziwienie Polki, gdy jej nowe współlokatorki wróciły z lekcji z dość zaskakującą znajomością naszego rodzimego języka. "Okazało się, że zajęcia prowadzone są po polsku i angielsku, z odrobiną rosyjskiego, a dziewczyny potrafią powiedzieć 'co to jest dron?'. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład słowa 'dron' nie używam zbyt często na co dzień" - nie kryjąc oburzenia, komentuje Arent.