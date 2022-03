To nie jest zwykły 8 marca. Ukraińskie kobiety, jesteśmy z Wami!

Dzień Kobiet 2022 z pewnością nie jest radosny, ale przywraca nam wiarę w ludzką solidarność. I właśnie o niej chcemy dziś mówić, podobnie jak bohaterki naszego spotu. Nie tego, który pierwotnie planowałyśmy z wielką fetą - na niego przyjdzie czas. Ale tego, który kręciłyśmy w pośpiechu, mając przed oczami miliony Ukrainek: żon, matek, córek, sióstr. One, oprócz zapewnienia im materialnego bytu, potrzebują jeszcze jednej, może ważniejszej rzeczy: pewności, że w obcym kraju nie są zdane wyłącznie na siebie. Że to nie jest chwilowy zryw i że kiedy będą budować swoje życie od zera, my im w tym pomożemy. Co do tego nie mamy wątpliwości: Polki zapytane spontanicznie, co chciałyby przekazać ukraińskim kobietom, mówią jednym głosem: Nie jesteście same. I chyba właśnie to jest najważniejsze.