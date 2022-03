Trudna sytuacja na dworcach w Warszawie. "Brakuje nam organizacji"

- Byłam wczoraj i w niedzielę na Wschodnim. Brakuje ludzi, którzy umieliby się zająć dziećmi, pobawić się z nimi, odwrócić ich uwagę. Rodzice poddenerwowani albo zapłakani. Chodziliśmy z synem, rozdając jedzenie, i oni nawet głodni nie są do końca, choć biorą na zapas. Podeszłam do grupki kobiet, pytając, czy czegoś im trzeba. Jedna najmłodsza zapłakana. Pytam, czy chciałaby czegoś; herbaty, jedzenia, chusteczki, a ona mi się na szyję rzuca i mówi: tak bardzo ci dziękuję. Chyba tego im potrzeba najbardziej. I wiedzy, co dalej. Bo na dworcu Wschodnim jedzenia i picia jest dość - mówi Anna Grabowska, która zaangażowała się w pomoc.