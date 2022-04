Ukraińska mama "oznaczyła" swoje dziecko. Wszystko na wypadek własnej śmierci

- Zrobiłam to, bo naprawdę się bałam. Jest najcenniejsza w moim życiu, więc nie wyobrażam sobie, że mogłabym ją stracić. Pomyślałam, że jeśli zginę, ludzie, którzy się nią zaopiekują, będą to dzięki temu wiedzieli - mówiła przez łzy mama 2-latki z Kijowa w rozmowie z agencją prasową Press Association. Przygotowywały się wtedy do ewakuacji z własnego domu w Kijowie.